Siena, Emma Villas ancora battuta in casa: la salvezza si decide all'ultimo turno

Serviva una vittoria, ma anche un punto poteva fare comodo. Invece la Emma Villas ha perso ancora una volta, in casa, 0-3 con Verona, e l'obiettivo salvezza adesso si fa più lontano. Non irraggiungibile, però: il contemporaneo stop interno di Taranto con Perugia con identico punteggio (0-3) lascia tutto invariato nella volata per evitare l'ultimo posto, quello che manda in A2. I pugliesi hanno 16 punti, Siena 15, ed entrambe chiuderanno l'annata di Superlega in Lombardia. Di più: a poca distanza l'una dall'altra.

La Emma Villas, infatti, per l'ultima giornata andrà a Monza, la Gioiella Prisma a Milano. Se la vedranno con due formazioni che sgomitano per gli ultimi posti utili nella griglia playoff e che quindi non saranno certo in vena di regali. I ragazzi di Pelillo, però. non sono più padroni del proprio destino, e per poter contribuire alla permanenza sul massimo palcoscenico mondiale, devono imporsi in Brianza e sperare che i tarantini escano sconfitti dal taraflex meneghino. Con un successo pieno (3-0 o 3-1), i biancoblù sarebbero salvi anche se i pugliesi riuscissero a strappare un punto, venendo sconfitti per 3-2. Con una vittoria da 2 (3-2), ci vorrebbe in contemporanea il ko totale della Gioiella. La sconfitta di Bartman e compagni non è contemplata per la salvezza diretta.

C'è anche l'ipotesi di un arrivo a pari punti, che comporta una serie di dati che rendono il finale un vero giallo. Per prima cosa si andrà a vedere il numero di match vinti, che al momento è in parità: 5 per i toscani e 5 per i pugliesi. Quindi, se nell'ultimo turno Siena vincesse 3-2 e Taranto perdesse 3-2, entrambe salirebbero a quota 17 ma a brindare sarebbe l'Emma Villas (6-5 il conto dei successi). Persistendo la parità nelle affermazioni, si passerebbe al quoziente set, ovvero il rapporto fra set vinti e persi; qui, al termine del penultimo turno, Taranto è davanti con 26 conquistati e 50 sfuggiti, con un quoziente di 0.49. I Leoni, invece, sono 23-54 e questo vale uno 0.45 che oggi è una sentenza. Di certo questa sarà una settimana bollente, senza appello: bisogna tamponare tutto quello che non è stato fatto in un'intera annata sapendo che è l'ultima chiamata. Poi calerà il sipario.

