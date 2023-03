Siena, nel caso delle suore di Pienza interviene la Procura

05 marzo 2023 a

a

a

La vicenda delle suore di clausura del convento di Maria Tempio dello Spirito Santo, a Pienza, sta coinvolgendo anche le forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Montepulciano stanno infatti raccogliendo testimonianze di persone ritenute “informate sui fatti” per capire quanto sia avvenuto nei mesi prima che il caso salisse agli onori delle cronache. Più di una volta il cardinale Augusto Paolo Lojudice si era recato a Pienza per parlare con le suore benedettine. E d’altronde lo stesso arrivo del visitatore apostolico in Valdorcia era stato pianificato a seguito di informazioni che in Vaticano erano già arrivate.

Suore di clausura in rivolta, la Santa Sede destituisce la Madre superiora



La Procura di Siena ha deciso di puntare l’attenzione sulla vicenda, che d’altronde è già da un paio di settimane sotto la lente d’ingrandimento a livello nazionale. Difficile al momento capire se sarà aperto un fascicolo al riguardo, e anche quali possano essere le ipotesi di reato. A Pienza la madre superiora (ormai ex, in realtà) suor Diletta è stata praticamente “sfiduciata” dalla Santa Sede, a seguito della relazione del visitatore apostolico e di fatti contenuti in un dossier custodito in Vaticano ma che è stato secretato. Si era anche diffusa la voce che suor Diletta avesse lasciato la Valdorcia, ma invece continua a rimanere nell’ex seminario vescovile, e ha l’appoggio e l’approvazione delle altre dodici religiose che sin dall’inizio della vicenda l’hanno difesa e protetta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.