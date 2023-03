Siena, la royal watcher Gilda Faleri: "C'è un po' di Siena alla corte d'Inghilterra"

05 marzo 2023 a

In un'era in cui non è raro inventarsi una professione, specialmente sfruttando il web e i social, Gilda Faleri, una giovane intraprendente di Sarteano, è diventata royal watcher, ovvero una persona che si occupa di dinastie reali, sa tutto di legami, discendenze e linee al trono, senza dimenticare l’etichetta e l’abbigliamento. Classe 1985, ha unito i sogni di bambina e gli studi dell’età più matura ed è diventata una delle maggiori esperte italiane in questo campo, forse la numero uno a giudicare da quante volte viene interpellata da riviste e tv nazionali. "Ho frequentato il liceo linguistico a Montepulciano - racconta - e dopo il diploma, sono andata a fare l’Università a Milano, poi ho vissuto a Londra, dove ho avuto modo di frequentare determinati eventi e sono stata stimolata a occuparmi ancora più a fondo dei reali. Così, nel febbraio 2011, ho aperto uno dei primi blog in assoluto sull’argomento, Gilda and the Royals, e da lì è cominciato tutto. Ho assistito alla visita della regina a Roma nel 2014, ma ancora prima, nel 2011, ero tra la folla per il matrimonio di William e Kate. Poi sono stata anche a quello di Harry e Megan, ai 70 anni di regno di Elisabetta II e al suo funerale".

"Britannici e monarchia come senesi e Palio"

Il popolo, alla fine, ha dimostrato grande affetto per la regina, malgrado i contrasti con Diana, per un periodo, ne abbiano offuscato la stella. "E' stata una figura di riferimento - garantisce Gilda, - una donna che, avendo vissuto la guerra, si è temprata il carattere e, con polso e con devozione, ha servito il suo Stato. Gli inglesi, che non regalano mai niente, lo hanno visto, altrimenti non avrebbero avuto tanto affetto per lei. Sui rapporti con Lady D, il tempo è stato la migliore medicina, come in tutte le cose. La leggenda della principessa triste con il passare degli anni si è affievolita, permettendo di capire le motivazioni della sovrana. Elisabetta, comunque, al funerale di quella era stata sua nuora, quando passò il feretro, abbassò la testa, segno che aveva rispetto per lei anche se non ne condivideva le scelte e gli atteggiamenti. Ma la cosa era reciproca”.

A breve ci sarà l’incoronazione di Carlo. Che re sarà? “E’ uno che non ama gli sprechi e sta investendo su nuove forme di energia. Penso che svolgerà bene il suo compito di traghettare la monarchia da quella dei tempi di sua madre a quella che ci sarà quando salirà al trono William, che porterà ulteriori cambiamenti. Gli inglesi dono molto affezionati alla corona, anche perché per il suo popolo c'è sempre stata. Basti pensare che, sotto i bombardamenti, Giorgio VI e la moglie Elisabetta, i genitori di Elisabetta II, non sono scappati ma sono rimasti a palazzo, che è stato anche colpito”.

Ufficializzati orario e causa della morte della regina Elisabetta

Per concludere. non passa inosservato il fatto che Beatrice di York ha chiamato sua figlia Sienna. Il legame con la città del Palio c'è, malgrado quella N in più. "Secondo alcuni rotocalchi - conferma Gilda Faleri - la principessa e il marito Edoardo Mapelli Mozzi, per la loro primogenita, cercavano un nome che avesse a che fare con le origini di lui, evidentemente italiane, che avesse come iniziale la S di Sarah Ferguson, madre di Beatrice, e che ne ricordasse i capelli rossi. Hanno individuato il colore Terra di Siena, ed ecco svelato l’arcano”.

