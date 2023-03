Siena, è morto il partigiano Renato Masi

05 marzo 2023 a

Siena ha dato l'addio a Renato Masi, ultimo partigiano senese ed eroe di guerra. Masi, nome di battaglia “Gino”, si è spento a 98 anni e riposerà al cimitero del Laterino, dove lunedì 6 marzo avverrà la cremazione. Ocaiolo, Renato Masi era nato a Siena l’8 novembre 1924; partigiano e combattente, da giovanissimo aveva lavorato come elettricista, poi dopo la guerra come dipendente della Provincia fino alla pensione. Ha militato nel Pci fino al 1991, dal 1948 al ’50 è stato segretario della sezione Lachi, e finchè in vita, è stato icona e membro dell’Anpi di Siena. Un'autentica leggenda vivente quella di “Gino”, raccontata anche dallo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Francesco Burroni, “La Rana Gracida”, ricavato dall'omonimo libro di Burroni e Michele Vittori, che ripercorre autobiograficamente la sua ribellione alla dittatura fascista e le gesta che hanno contribuito a liberare l'Italia.

Servizio completo sul Corriere di Siena di domenica 5 marzo

