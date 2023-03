Siena, un cavallo al galoppo durante le Strade Bianche

04 marzo 2023 a

Oggi (4 marzo 2023), in occasione dell'ennesima, trionfale edizione della gara per ciclisti professionisti Strade Bianche, che ha visto imporsi il britannico Thomas Piddock tra gli uomini e l'olandese Demi Vollering tra le donne, c’è un’immagine particolare che resterà per sempre indelebile. Durante la Women Elite, a poco più di 15 chilometri dall’arrivo, davanti proprio alla Vollering ha fatto la sua comparsa un cavallo in corsa, che si è lanciato nel bel mezzo del percorso. Una situazione sicuramente pericolosa, ma che per fortuna non ha creato problemi alle cicliste in gara e anzi, ha regalato un pizzico di senesità in più a cui pensare con un sorriso visto che, appunto, non è successo niente.

In serata, poi, è apparso un post sui social network di Chiara Pascucci Pepi, in cui è ritratta proprio con la protagonista della vicenda. Sì, perché si tratta di una femmina, Zlatana, che, come si legge, “sta bene, qualche giorno di antibiotico, tanta paura, e alla fine finisce tutto bene. Il proprietario si scusa per l’accaduto. Da Colle Pinzuto è tutto”.

