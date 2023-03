Siena Strade Bianche: ragazzi a lezione di sicurezza con la Polizia

04 marzo 2023 a

La gara ciclistica internazionale Strade Bianche, che oggi (4 marzo 2023) coinvolge Siena e la sua provincia, è anche l'occasione per aprire la stagione del progetto educativo BiciScuola 2023. Alla partenza, nella Fortezza Medicea, è presente il pullman azzurro della Polizia di Stato, a bordo del quale gli agenti della Stradale accolgono gli studenti delle scuole primarie senesi, per trasmettere i valori del ciclismo avvicinandoli alla cultura della bicicletta e allo stesso tempo trattando temi dell’educazione ambientale e stradale.

Strade Bianche, il comandante Manganelli: "Ecco come muoversi da nord a sud in città"

La gara, impegnativa anche per le varie forze e corpi di polizia, vede la partecipazione nei servizi di ordine pubblico diretti da un funzionario della polizia di Stato, di tutte le componenti interessate, dai carabinieri alla guardia di finanza, dalla polizia provinciale alle varie polizie municipali, in primis quella del capoluogo, compresi i vigili del fuoco e i volontari. Il tutto, coordinato da un centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva operativo per tutta la giornata.

