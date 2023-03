Siena, Montomoli non ritira la candidatura a sindaco

04 marzo 2023 a

Emanuele Montomoli va avanti e non ritira la propria candidatura a sindaco. Il docente universitario e fondatore di VisMederi è tornato venerdì a Siena, dopo essere stato nei giorni scorsi negli Stati Uniti d’America per motivi di lavoro. Ha seguito ovviamente, anche se da un altro continente, le vicende della settimana e ha dovuto incassare il ritiro del sostegno da parte di Fratelli d’Italia, prima, e degli altri partiti (Lega, Forza Italia e Udc) che sono ormai prossimi ad annunciare la candidatura a sindaco di Nicoletta Fabio. Il tutto per la vicenda legata alla sua appartenenza alla massoneria.

Montomoli: "Appartengo alla massoneria"

Montomoli tuttavia va avanti, e lo fa come candidato civico. Con la modalità, quindi, con la quale la sua candidatura era stata inizialmente avanzata.

Massoneria, il caso Montomoli sul tavolo del centrodestra

Non mancano, anche recentemente, i casi di buonissimi risultati ottenuti a Siena da candidati civici: si pensi anche solo a quel che riuscì a fare nel 2018 al primo turno lo schieramento che sosteneva la candidatura di Pierluigi Piccini.

Fratelli d'Italia abbandona Montomoli

