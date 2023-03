Siena Strade Bianche: le indicazioni del comandante Manganelli

03 marzo 2023 a

L’arrivo nel Senese della carovana di Strade Bianche, con le corse per professionisti domani (4 marzo 2023) e la successiva Gran Fondo di domenica 5 marzo 2023, porta entusiasmo, ma anche le immancabili lamentele per il blocco del traffico. Marco Manganelli, comandante della polizia municipale, al riguardo dice: “Avremo delle situazioni di marginale criticità nel nostro territorio, ma per raggiungere la città da nord a sud, e viceversa, si può uscire a Siena Nord per raggiungere le aree di viale Toselli e Due Ponti attraverso la cosiddetta strada fiume, ovvero via Giovanni Paolo II. Così sarà possibile anche imboccare il raccordo Siena-Bettolle. Seguendo sempre questo itinerario, sarà raggiungibile senza alcun problema l’ospedale delle Scotte"

Torna la Gran Fondo Strade Bianche, il sindaco De Mossi: "Evento di cultura, perfetto per le nostre terre"

Manganelli poi spiega: "Percorrendo viale Toselli e salendo da Porta Ovile, si potrà scegliere se girare verso la stazione ferroviaria o svoltare in viale Don Minzoni per raggiungere lo stadio. Per quanto concerne il centro storico vero e proprio, le zone interessate dal percorso, in particolare quelle dell’ultimo chilometro, saranno transennate, quindi i trasferimenti da una parte all’altra della città non saranno possibili anche per chi si muove a piedi. Ci saranno momenti in cui il blocco della circolazione dovrà essere mantenuto per il passaggio dei ciclisti, sia per l’evento di domani che per la Gran Fondo di domenica”.

