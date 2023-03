Siena Jazz, dal Comune arrivano 490 mila euro

03 marzo 2023 a

Nelle casse di Siena Jazz arriva un importante contributo da parte del Comune. La giunta, nella riunione di ieri (2 marzo 2023), ha approvato uno stanziamento di 490 mila euro per il 2023, oltre a disegnare lo schema di contratto di servizio per il periodo 2023-2025, che disciplina i rapporti fra le parti. "L’erogazione del contributo – si legge nel documento ufficiale di Palazzo Pubblico – è necessaria per assicurare il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti ad oggi nell’organizzazione dei servizi culturali erogati dall’Associazione Siena Jazz; programmare le attività da parte di Siena Jazz con un sufficiente orizzonte temporale, anche proseguendo attività a carattere pluriennale, nonché partecipando a bandi per la presentazione di progetti; facilitare l’accesso a eventuali altre fonti di finanziamento”.

L'assessore Benini: "Ho un progetto per avvicinare alla musica i bambini delle materne coinvolgendo Siena Jazz"

Il sindaco Luigi De Mossi commenta: "Prosegue il nostro impegno nei confronti di una realtà così importante. Ci siamo messi a disposizione per il bene della città e per il valore di un’istituzione riconosciuta in tutto il mondo, in modo da guardare con maggiore serenità al futuro”.

