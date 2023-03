Siena, Fratelli d'Italia abbandona Montomoli

03 marzo 2023 a

Questa volta Fratelli d’Italia ha tenuto il punto. Forse come mai prima d’ora in questa campagna elettorale. Dopo essersi lasciata trascinare nella scelta di Emanuele Montomoli come candidato sindaco del centrodestra a Siena, il partito che fa capo a Giorgia Meloni si è assunta l’onere di non appoggiare più il docente universitario. Reo di aver dichiarato la propria appartenenza alla massoneria e, soprattutto, di non aver accettato di mettersi “in sonno”. “La dichiarazione del candidato circa l’appartenenza ad una loggia massonica e la sua posizione sulla non separazione dalla stessa, hanno assunto contorni nazionali tanto da essere demandato al tavolo romano". si legge in una nota stampa.

