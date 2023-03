Siena, condannato per violenza sessuale anche se la denuncia era stata ritirata

02 marzo 2023 a

Un uomo di 54 anni, di origine albanese, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale al termine di una vicenda piuttosto singolare. I fatti risalgono all'aprile 2015, quando una donna rumena presentò ai carabinieri una querela sostenendo di essere stata costretta dal compagno, con cui viveva alle porte di Siena, ad avere un rapporto sessuale con lui. Appena 10 giorni dopo ritirò la denuncia, visto che la coppia si era riappacificata, ma ormai la macchina della giustizia si era messa in moto e si è arrivati in aula.

A quel punto, però, la donna, essendo terminata la relazione, aveva lasciato l'Italia: prima è tornata in Romania e successivamente, si è trasferita in Germania per lavoro, e non è mai stata ascoltata dalla difesa dell'imputato per confermare o smentire quanto affermato appunto nella querela poi rimessa, ma che alla fine è stata acquisita agli atti e ha portato alla sentenza senza possibilità di effettuare il controesame davanti al giudice. L'avvocato del 54enne ha già annunciato ricorso in appello.

