Siena, a Colle è emergenza affitti: la Fiaip cerca di porre rimedio

02 marzo 2023

Affittare casa non deve fare più paura. E' questo il preciso segnale lanciato dal Collegio di Siena e Arezzo della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) durante un importante momento di confronto che si è tenuto a Colle Val d'Elsa. Dove, tra l'altro, si registra un allarme per carenza di alloggi, come testimoniato dall’assessore alle Politiche sociali Samuela Boldrini, “Si tratta di un fenomeno – spiega – che si ripercuote in maniera importante sulla gestione delle politiche abitative territoriali, in quanto oltre alle famiglie in difficoltà economica, adesso anche i nuclei che potrebbero permettersi il pagamento di un affitto si rivolgono alle istituzioni perché non riescono a reperire un alloggio nel mercato privato. Il disagio abitativo sta diventando un problema di sempre più difficile gestione, che si aggrava col passare dei mesi. Le cause sono molteplici: dal caro prezzi a cui non corrisponde un pari aumento delle retribuzioni, al periodo Covid che ha notevolmente aggravato le condizioni economiche di tante famiglie, ai vari bonus ristrutturazione che hanno causato una riduzione importante degli immobili in locazione, alla ricerca della massimizzazione dei profitti da parte dei proprietari con la gestione degli alloggi attraverso piattaforme turistiche. Per ultimo, ma non meno importante, il taglio totale dei fondi per il sostegno affitti deciso dal governo nell’ultima manovra. Il nostro Comune gestiva fino al 2022 un’entrata di circa 100 mila euro che distribuiva interamente agli affittuari in difficoltà e quest’anno queste risorse verranno a mancare. Stiamo affrontando il problema su più fronti, anche sensibilizzando la cittadinanza con eventi informativi come questo circa le opportunità vantaggiose generate dall’adesione ai Patti territoriali”.

Nel'occasione, l’avvocato Massimiliano Morini, esperto in materia di contrattualistica, ha fornito approfondimenti sul quadro normativo e ha fatto chiarezza su un ambito delle locazioni con grandi potenzialità sino ad ora poco conosciuto e non adeguatamente sfruttato, ma che può incentivare una maggiore disponibilità di immobili nel mercato dell'affitto da parte di privati. “Come agenti immobiliari professionali – sottolinea Ramona Valceanu, presidente di Fiaip Siena-Arezzo - siamo sempre più consapevoli del ruolo sociale che siamo chiamati a ricoprire in questa delicata partita dove non si parla più di domanda di mercato, ma di bisogno abitativo. I proprietari degli alloggi hanno paura di locare un immobile a uso residenziale, ed è nelle nostre agenzie che su questo timore si può efficacemente intervenire, fornendo informazioni esaustive per fare maggiore chiarezza".

