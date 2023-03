Siena, nasce PalioAcanestro Opportunity: basket e crescita sociale

02 marzo 2023 a

Il basket è molto amato a Siena e in tutto il suo territorio. Per questo motivo, ma anche per creare opportunità di crescita e di educazione per bambini e adolescenti attraverso questo sport, nasce PalioAcanestro Opportunity, che favorisce la sinergia tra le associazioni sportive. Di cosa si tratta? Lo spiega la responsabile Rosy Galasso, solida tradizione cestistica familiare, un passato da giocatrice e un presente da tecnico: "L'idea è partita lo scorso aprile, per aiutare Claudio Cocchia a trovare la squadra mancante per il Memorial Giorgia Cocchia in programma a giugno. Non potendo partecipare con il mio gruppo Aquilotti per impegni concomitanti, ho proposto di creare una rappresentativa di ragazzi annata 2011 sotto il nome appunto di PalioAcanestro, che valorizzasse il lavoro dei singoli centri. Ci siamo accorti che potevamo approfondire ancora di più, perché in questo momento il grande lavoro delle società e dei singoli centri di minibasket non basta a far appassionare e avvicinare sempre più bambini e bambine al nostro universo, ma come in tutte le cose l'unione fa la forza".

Le società di Siena e provincia che hanno aderito entusiasticamente sono Basket Asciano, Polisportiva Asinalonga, Costone Siena, Mens Sana Minibasket, San Giobbe Chiusi, Polisportiva San Rocco, Poggibonsi basket e Valdelsa basket. Ognuna ha messo a disposizione alcuni atleti Under 13, Under 12 e Under 11, già coinvolti nei primi allenamenti, agli ordini dei tecnici provenienti dalle società. Attraverso periodiche sedute di lavoro condivise, si dà ai ragazzi l’occasione di partecipare a tornei nazionali e internazionali e di acquisire maggiore consapevolezza dei propri punti di forza vivendo esperienze comuni con giovani conosciuti solo come avversari durante i rispettivi campionati.

