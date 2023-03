Siena Jazz, Mauro Cianti è il nuovo direttore amministrativo

02 marzo 2023 a

a

a

Siena Jazz ha un nuovo direttore amministrativo. Si tratta di Mauro Cianti, che è stato ritenuto “idoneo e di fiducia” dall’amministrazione comunale. L’incarico ha durato quadriennale. In un documento Palazzo Pubblico ha inoltre evidenziato la sua “adeguata e riconosciuta preparazione professionale e culturale nel settore di interesse”. Le candidature presentate erano quattro. Cianti è già un nome conosciuto al pubblico. Non quello musicale però. Si tratta del ceo di Don The Fuller, azienda abruzzese di jeans.

Servizio completo sul Corriere di Siena di giovedì 2 marzo 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.