Siena, elezioni, il Movimento 5 stelle ha scelto il candidato sindaco

02 marzo 2023 a

a

a

È Elena Boldrini il nome che il Movimento 5 Stelle di Siena vuole portare nella corsa delle elezioni amministrative di maggio. Esponente storica dei grillini in terra di Siena, Boldrini è stata negli anni molto attiva nel territorio nel quale risiede, Sovicille. Ora è stata individuata dal ricostituito gruppo pentastellato cittadino come la figura giusta per la corsa alle comunali senesi.

Il Movimento 5 Stelle rientra dunque nell’agone politico cittadino cinque anni dopo la “catastrofe” dei grillini in città e il mancato riconoscimento da Roma del gruppo che da anni portava avanti a Siena le battaglie grilline. All’epoca gli attivisti pentastellati furono bloccati poco prima delle elezioni comunali quando il candidato a sindaco del Movimento a Siena avrebbe dovuto essere l’architetto Luca Furiozzi. Quello era un momento propizio per i grillini, che a Siena speravano di poter arrivare al ballottaggio.

Servizio completo sul Corriere di Siena di giovedì 2 marzo 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.