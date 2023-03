Stadio Franchi, il Comune all'Acr Siena: convenzione decaduta, possibile azione legale

01 marzo 2023 a

a

a

Il Comune di Siena ha inviato questa mattina, mercoledì 1 marzo, una comunicazione ufficiale all’Acr Siena in cui indica come la convenzione per lo stadio Artemio Franchi sia decaduta, che procederà all’escussione della fideiussione prevista e che valuterà, attraverso il proprio ufficio legale, eventuali azioni per danni. La comunicazione - come spiega una nota diramata dal Comune di Siena - arriva dopo la concessione, avvenuta lo scorso novembre, di una ulteriore proroga all’Acr Siena per la presentazione dei progetti sulla struttura: proroga scaduta ieri, martedì 28 febbraio, senza che ci fossero novità da questo punto di vista. “Il Comune tutela la comunità – spiega l’assessore allo sport Paolo Benini – di concerto con il sindaco Luigi De Mossi abbiamo monitorato quotidianamente la situazione, che però non si è evoluta come promesso. Alle parole non sono seguiti atti concreti, ovvero i pagamenti ai professionisti che avrebbero dovuto poi depositare i progetti per portare avanti la riqualificazione della struttura. Avevamo indicato il 28 febbraio come ultima data, il 28 febbraio è passato e il Comune deve tutelare un bene di sua proprietà, ma soprattutto deve garantire i cittadini". "Vediamo quale sarà l’evoluzione nelle prossime ore, di certo il Comune si pone a garante anche dei tifosi, che voglio rassicurare da questo punto di vista: l’amministrazione è pronta a farsi carico delle incombenze in quanto proprietaria della struttura. C’era però una convenzione decennale sulla struttura che l’attuale proprietà aveva preso in carico senza sollevare alcun dubbio al momento dell’acquisto della società. Gli impegni devono essere rispettati e non è stato fatto”.

Torna la Gran Fondo Strade Bianche, il sindaco De Mossi: "Evento di cultura, perfetto per le nostre terre"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.