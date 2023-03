Siena, Mps crolla in borsa ma oggi torna nell'indice Ftse Mib

01 marzo 2023 a

Giornata in rosso, ieri (28 febbraio 2023), per Mps a Piazza Affari, dove ha ceduto oltre l’8% e il titolo è stato scambiato a 2,52 euro. Riflesso dell’operazione che ha portato Axa ad annunciare la dismissione della quasi totalità delle quote di Rocca Salimbeni. In mano ai francesi, fino a questo momento secondi azionisti dell’istituto di credito, resta una percentuale dello zero virgola. “Dal momento che Axa non desidera essere rappresentata nel consiglio di amministrazione alla prossima assemblea degli azionisti della banca, né influenzare la più ampia strategia a lungo termine del gruppo, è opportuno vendere la partecipazione acquistata nell'aumento di capitale”, avevano evidenziato dal colosso assicurativo. Una partecipazione ben ripagata dall’andamento borsistico di Montepaschi, che negli ultimi tre mesi ha fatto fruttare l’investimento di Axa con un guadagno del 16,5%.

Banca Mps promossa da Moody's. E il titolo cresce in Borsa



L’altro cardine della giornata è stata l’indiscrezione che il Tesoro aveva aperto un dossier in merito a una possibile aggregazione tra Mps e Banco Bpm. Non è la prima volta e probabilmente non sarà neppure l’ultima, nonostante le smentite arrivate in ogni occasione da piazza Meda. E che non si sono fatte attendere neanche questa volta: Massimo Tononi, presidente del gruppo, a margine del cda ha commentato: “Ribadiamo di non essere in alcun modo intenzionati a perseguire una operazione di aggregazione con Mps”. Rocca Salimbeni, comunque, ha di che consolarsi: oggi (1 marzo 2023) potrebbe registrare un ulteriore passo in avanti nel processo di risalita. Alla chiusura dei mercati è atteso l’annuncio del ritorno dopo sei anni all’interno dell’indice Ftse Mib.

