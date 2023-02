Siena, furti in abitazione: individuate tre persone

28 febbraio 2023 a

a

a

I carabinieri della Stazione di Cetona, coordinati dal comando della Compagnia di Montepulciano, hanno debellato un'attività criminosa di furti nelle abitazioni. Secondo la ricostruzione dei militari, i presunti responsabili approfittavano dei periodi delle sagre dei paesi per colpire in assenza dei proprietari, fuori casa nelle serate estive proprio per partecipare a tali eventi. L'articolata attività d’indagine ha tratto origine nel luglio 2022, dalla segnalazione da parte di un cittadino, che in occasione della tradizionale Sagra del Bico di Piazze di Cetona, aveva notato, vicino alla propria residenza, un veicolo sospetto. L’analisi del sistema di videosorveglianza comunale e la celerità della segnalazione sono stati fondamentali per individuare il mezzo.

Furti negli appartamenti: un arresto e tre stranieri denunciati

Gli indizi raccolti hanno portato a individuare tre soggetti, tutti provenienti dall’agro pontino, già arrestati a luglio a seguito di un furto a Foiano della Chiana. Ricostruendo i loro movimenti, è emerso che più volte, tra giugno e luglio si erano spostati nei territori senesi per eseguire sopralluoghi, per poi colpire approfittando dei momenti di aggregazione della cittadinanza. E’ stato possibile così ipotizzare che siano gli autori di almeno 6 furti in abitazione, consumati nel Senese, nell'Aretino e nel Viterbese. I tre sono stati deferiti alle procure competenti, fra le quali anche quella presso il Tribunale Siena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.