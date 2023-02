Piancastagnaio, comunità in lutto per la morte di Pino One

28 febbraio 2023 a

Forte commozione a Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore alla notizia della scomparsa di Giuseppe Perini, meglio conosciuto come Pino One, l’estroso artista, cantante e showman noto nelle due cittadine, ma non solo, per le innate capacità di intrattenimento e la voce calda con cui si esibiva in occasione di eventi particolari e di serate. Qualche anno fa aveva avuto seri problemi di salute, da cui però si era ripreso grazie all’aiuto di medici, familiari, amici e, naturalmente, di se stesso e della forte determinazione. Negli ultimi tempi, invece, le condizioni di salute erano peggiorate.

Persona dolce e gentile, tutti lo ricordano per le sue grandi passioni, lo spettacolo con la musica e il canto e il volo. Aveva lavorato presso l’aeronautica militare, ma anche una volta lasciata quell’attività, non vedeva l’ora di sedersi alla guida di un velivolo per sorvolare la sua città.

“Chi vola, vale”, ripeteva al nipote, che oggi lo piange con profonda nostalgia. Anche il canto lo aveva portato a esibirsi in località famose, dove aveva incontrato tanti big dello spettacolo, di cui era rimasto amico. A piangerlo, fra i tanti, la moglie Luisella, la mamma Corinna, nonché la sua contrada del cuore, Borgo, che ha scritto: “Grazie Pino per la vivacità che ci hai regalato in ogni occasione”.

