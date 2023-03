Siena, trasporti ferroviari, i sindaci senesi protestano di nuovo a Firenze

28 marzo 2023 a

“E’ passato Natale, non vorrei che passasse anche Pasqua”. Sviare sull’ironia si rivela un esercizio sterile. Giacomo Grazi, sindaco di Torrita, non ne ha nemmeno troppa voglia. “Non credo che sia rispettoso ciò che sta accadendo. In quattro mesi non è cambiato nulla”, ha evidenziato il presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana. Lo scorso 7 novembre alcuni sindaci del sud della provincia di Siena decisero di “alzare la voce” davanti alla sede regionale di Ferrovie, a Firenze. Erano convinti che la manifestazione servisse ad accendere l’attenzione sui persistenti disagi dei trasporti nella rete ferroviaria a sud di Siena, ma così non è stato.

La conseguenza è nel nuovo atto dimostrativo, organizzato lunedì 28 febbraio, sempre nel capoluogo regionale. “Non si può andare avanti così. Non abbiamo avuto alcuna risposta in tutto questo periodo”, ha spiegato Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme. “Se entro il 20 marzo non saranno stati in grado di fissare un appuntamento, sono pronto a prendere il bus scolastico e metterlo sui binari”, ha aggiunto Grazi.

Servizio completo sul Corriere di Siena di martedì 1 marzo 2023.

