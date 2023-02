Siena, nuove piante ai giardini di Fontegiusta

27 febbraio 2023 a

Completata la riqualificazione dell’area verde “Bruna Talluri” a Siena. Lo spazio tra viale Nazario Sauro, via Biagio di Montluc e viale Armando Diaz è stato allestito con l’inserimento delle piante nelle aiuole.

“Dopo il rifacimento della pavimentazione – spiega l’assessore alle aree verdi del Comune di Siena, Silvia Buzzichelli -, il posizionamento della statua di Biagio di Montluc i giardini a Fontegiusta necessitavano, come ultimo intervento, l'inserimento delle piante all'interno delle aiuole. Dal momento che Siena è Comune amico delle api, abbiamo scelto delle piante mellifere, quindi piante che attraggono gli insetti impollinatori, e fra questi anche le api, che sono così importanti per il nostro ecosistema. Un ringraziamento all'ufficio tecnico del verde per questo intervento che vede la sinergia fra verde pubblico e tutela dell'ambiente”.

I lavori di sistemazione del giardino “Bruna Talluri”, curati internamente dagli uffici comunali, ha avuto un costo di quasi 80mila euro (76.298,73 euro) e ha riguardato la nuova pavimentazione, la sistemazione delle aree verdi e aiuole e la collocazione della statua in bronzo di Biagio di Montluc, opera dell'artista Daphné Du Barry.

