Siena, traffico decongestionato: aperta la rotatoria in viale Europa

I lavori in viale Europa a Siena procedono e gli automobilisti hanno potuto vedere e toccare con mano alcuni risultati, il tracciato della nuova rotatoria è infatti in parte pronto e realizzato; così auto e moto devono già seguire una parte del nuovo percorso.

L’amministrazione ha voluto operare per migliorare la viabilità in un’area cruciale del territorio comunale senese in quanto a traffico e a presenza di veicoli. Spesso la circolazione in questa zona senese finisce per essere congestionata, creando problemi e rischi e talvolta portando gli automobilisti a lunghe attese e code.

L’investimento per questo intervento non è minimale: si tratta di 850 mila euro che vengono utilizzati e spesi dall’amministrazione per arrivare a uno scenario di viabilità migliore, con la speranza che nella zona si possano in futuro verificare meno incidenti.

La rotonda di viale Europa è solamente uno degli interventi che riguardano l’area, nella quale sarà poi realizzata anche la strada parallela a viale Toselli, sempre con l’intento di decongestionare il traffico e di poter avere un minor numero di incidenti stradali. I lavori stando al cronoprogramma dovrebbero essere terminati entro giugno.

