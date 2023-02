Siena, motoseghe in azione per tagliare i pini marittimi. E' polemica

27 febbraio 2023 a

a

a

Eliminare i pini marittimi dai bordi delle strade cittadine di Siena per ragioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha deciso di non temporeggiare ulteriormente.

"Saranno abbattuti. I taglialegna con le motoseghe, le ruspe e i camion sono già in azione in Viale Bracci, in via Massetana e lungo la salita che dalla Colonna sale fino a Porta San Marco", fanno sapere da Italia Nostra Siena, per poi criticare la scelta: "La sparizione dei pini lungo la via che porta all’Ospedale e per la strada che conduce davanti alla porta della Contrada della Chiocciola sono un grave danno ambientale, paesaggistico e panoramico per la città".

Quindi per evidenziare il valore di questi alberi, ne sottolineano la storicità: "I pini sono da decenni parte integrante della natura che circonda Siena, quella parte periurbana senese considerata, a buon diritto, uno dei migliori biglietti da visita della città per i visitatori oltre che un segno distintivo del luogo per i residenti". Gli stessi, in particolare per quanto riguarda viale Bracci, da tempo chiedono di toglierli. Le radici sono diventate parte integrante del manto stradale, creando pericoli un po' ovunque.

Servizio completo sul Corriere di Siena di lunedì 27 febbraio 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.