Toscana, incidente mortale: tir precipita dal viadotto in A1

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Barberino di Mugello e di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 7.15 nel comune di Calenzano sulla SP 107 Via di Legri, per l'incendio di un mezzo pesante, sotto il viadotto “Marinella”, dopo che il mezzo è precipitato dal tratto autostradale A1 al Km 274.

Il conducente è stato trovato privo di vita dai vigili del fuoco all’interno dell’abitacolo.

I Vigili del fuoco intervenuti con tre squadre e sette automezzi, hanno effettuato lo spegnimento del mezzo pesante e del semirimorchio carico di frutta e verdure completamente avvolto dalle fiamme.



La viabilità sulla SP 107 rimane interdetta alla circolazione nei pressi del Viadotto Marinella.

Poco dopo le ore 07.30 dunque anche sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Al momento sul luogo dell’evento si registra 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita di Calenzano.

Agli utenti in viaggio verso Bologna, si consiglia di uscire a Calenzano, e di rientrare a Barberino di Mugello dopo aver percorso la strada Militare Barberinese SP08.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.





