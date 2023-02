Siena, massoneria: il caso Montomoli finisce sul tavolo nazionale del centrodestra

26 febbraio 2023 a

"La questione dell’appartenenza di Emanuele Montomoli a una loggia massonica è sul tavolo del centrodestra regionale e nazionale”: lo affermano alcuni esponenti dei partiti del centrodestra senese. Non rilasciano comunque dichiarazioni ufficiali, non fanno neppure pronostici su quanto potrà accadere: la questione è assolutamente delicata e passa sopra le loro teste anche se tra i vertici senesi del centrodestra continua un pour parler e un confronto su quanto è avvenuto e su ciò che il candidato sindaco di questo schieramento politico ha dichiarato e affermato relativamente alla sua appartenenza alla massoneria. Il confronto sta andando avanti in questo fine settimana.

La sensazione, tuttavia, è che a Siena i vertici del centrodestra vorrebbero passare oltre, lasciar perdere questo argomento e andare avanti con la campagna elettorale per le elezioni comunali di maggio, e di volerlo fare con Emanuele Montomoli come candidato sindaco dello schieramento.

Ma Montomoli intanto sarà convocato a Roma la settimana prossima.

