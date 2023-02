Siena, un altro pari interno. Mister Pagliuca: "Fragili"

25 febbraio 2023 a

a

a

Ancora un pareggio per il Siena, che divide la posta tra le mura amiche con la Recanatese. C'è amarezza perché a un certo punto la vittoria sembrava davvero a portata di mano. Mister Pagliuca commenta: "Siamo stati fragili e, appena in vantaggio, abbiamo smesso di giocare. Per cercare di vincere nel finale abbiamo perso equilibrio e per poco non perdevamo, Lanni per fortuna ha fatto una grande parata. I ragazzi hanno dato tutto, dobbiamo solo capire perché ci facciamo riprendere sempre”.

Stadio: lavori da finire entro agosto o la Robur dovrà giocare altrove



La nota positiva è il primo gol stagionale di Meli: “Sono contento per lui, ha fatto una bella partita, è stato bravo a segnare, così come Disanto. Paloschi ha fatto una buona partita, ho visto bene anche Leone, che però ci mancherà per squalifica. Fino al 75' sono stati tutti bravi, poi però ci siamo abbassati e ci siamo fatti pareggiare".

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola il 26 febbraio 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.