Pienza, monache benedettine: dal sito via Iban e prodotti

26 febbraio 2023 a

Le monache benedettine del convento Maria Tempio dello Spirito Santo di Pienza, nella giornata di sabato 25 febbraio, hanno tolto dal loro sito internet l’Iban per ricevere offerte e anche la reclamizzazione di alcuni prodotti da loro venduti (sono rimaste in vendita solamente le candele). È l’ultima novità di una vicenda che esattamente da una settimana ha acceso i riflettori su questa realtà religiosa della Valdorcia. Anche nella giornata di ieri, sabato 25 febbraio, non ci sono stati contatti tra le suore di clausura e la Curia.

Il sindaco Garosi: "Spero che il clamore intorno alle suore si plachi in fretta, non è una bella pubblicità"

