Siena, Garosi sindaco di Pienza: "La vicenda delle suore non è una bella pubblicità"

25 febbraio 2023 a

a

a

La bufera intorno alle tredici monache benedettine del convento di Maria Tempio dello Spirito Santo, barricate dentro all’ex seminario vescovile perché non accettano le disposizioni della Santa Sede relative alla sostituzione della loro madre superiora suor Diletta (che è stata appena destituita della sua qualifica direttamente dal Vaticano), sta accendendo i riflettori su Pienza da una settimana. Ma in una maniera che il sindaco, Manolo Garosi, non esita a respingere. "Non conosco personalmente le suore - dice il primo cittadino della città che avrebbe ben altre attrattive per far parlare di sé (essendo patrimonio Unesco) - ma mi auguro che la situazione possa risolversi e che si plachi tutto questo clamore mediatico che si è innescato. Non è una bella pubblicità per il nostro territorio, ma soprattutto per l’istituzione religiosa”.

Suore di clausura in rivolta, la Santa Sede destituisce la Madre superiora

Garosi poi sottolinea: "Sicuramente le monache non sono riuscite a integrarsi nella comunità, ma vedere il convento chiuso con catene fa male, anche perché si tratta di un luogo, di proprietà della Diocesi, al quale i pientini sono molto affezionati. La reazione della cittadinanza? Ho effettuato vari incontri negli ultimi giorni, su varie tematiche, e non mi pare che la gente sia particolarmente scossa o colpita dalla vicenda”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.