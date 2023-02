Siena, Montomoli: "Appartengo alla massoneria"

25 febbraio 2023 a

Nel faccia a faccia tra i quattro candidati sindaco di Siena all'auditorium della Cna si è anche parlato dell'appartenenza di Emanuele Montomoli alla massoneria. E lo stesso diretto interessato l'ha messa così: “Ho già detto tutto quello che c’era da dire”, ha tagliato corto. Nessuno degli altri competitor ha aggiunto qualcosa e il discorso si è chiuso in pochi secondi. La stessa cosa che potrebbe succedere con un orizzonte più allargato, perché la discussione interna ai partiti (con posizioni differenti), non sembra destinata a produrre effetti sulla candidatura di Montomoli. Le elezioni sono dietro l’angolo e Castagnini, semmai ci fosse un’ipotesi di percorrere questa strada, rischia più che altro di spaccare la coalizione. Tornando al dibattito, nessuno dei quattro candidati ha spinto sull’acceleratore.

Anzi, sono andati tutti con il gas al minimo. Risposte puntuali spesso, evasive in qualche caso, ma tutte connotate dall’estrema correttezza nei confronti degli avversari.

Poteva essere anche il contrario, considerata l’ufficialità della data delle elezioni (primo turno 14 e 15 maggio, eventuale ballottaggio due settimane dopo), ma nell’auditorium della Cna, che aveva organizzato il confronto, gli animi non si sono mai alterati. Il dibattito si è articolato su dieci punti/priorità messe in campo dall’associazione, che avrebbe in programma anche un secondo appuntamento. Dall’appalti pubblici al fisco, dalla viabilità alla burocrazia. Per finire con il sistema del credito, “oggi non c’è una banca nazionale a misura di piccole imprese”, ha sottolineato Fabio Petri, vicepresidente nazionale, al Biotecnopolo.

“E’ un investimento strategico, ma è necessario che ci sia una ricaduta sulle piccole imprese”, ha aggiunto lo stesso dirigente.

Conclusa la premessa, la parola è passata ai candidati: Massimo Castagnini, Anna Ferretti, Emanuele Montomoli e Fabio Pacciani. Per tutti la stessa domanda e a rispondere per primo ogni volta un persona diversa. L’apertura è stata dedicata all’appello al voto. “Mi devono votare per chi mi conoscono e hanno visto la capacità di costruire delle reti tra le istituzioni”, ha esordito Ferretti, candidata per il centrosinistra. Poi di seguito, Montomoli (centrodestra), “ho una visione della città per il futuro”, Pacciani (liste civiche), “siamo la novità del panorama politico e rappresentiamo chi è stufo della politica partitica”, Castagnini (liste civiche vicine al sindaco De Mossi), “mi guida l’amore per la città, unito alle competenze professionali”.

