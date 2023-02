Siena, la Santa Sede destituisce la Madre superiora del convento di Pienza

24 febbraio 2023 a

Il Vaticano e la Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza hanno scelto la linea dura nella vicenda delle monache benedettine del convento Maria Tempio dello Spirito Santo di Pienza. Suor Diletta non è più la madre superiora per decisione della Santa Sede e resa nota oggi pomeriggio (24 febbraio 2023) attraverso un lungo comunicato a firma dell’avvocato Alessandro Pasquazi, consulente legale della stessa Diocesi e della Federazione Picena delle monache benedettine. Nello scritto si ripercorre, punto per punto, la posizione della Chiesa su un caso che, in meno di una settimana, ha attirato l’attenzione anche dei mass media nazionali.

Nel convento della città voluta da Papa Pio II Piccolomini, però, le tredici suore di clausura continuano a non accettare la sostituzione della loro badessa, che comunque rimane monaca pur essendo stata destituita dal suo ruolo. Barricate nella loro sede, con il cancello chiuso con una catena, le religiose continuano a non avere confronti e contatti con il cardinale Augusto Paolo Lojudice o con rappresentanti dell’istituzione religiosa.

