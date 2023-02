Siena, "spaccata" in farmacia: ladri in fuga con 100 euro

25 febbraio 2023 a

a

a

Una banda di malviventi, poco prima delle sei del mattino di venerdì 24 febbraio, ha preso d’assalto la farmacia Laguardia in piazza Togliatti a San Miniato, aprendo un varco nella porta di ingresso scorrevole a vetro usando una macchina in retromarcia a mo’ di ariete. Un'offensiva poco fruttuosa, perchè i banditi – tre quelli in azione, tutti travisati – hanno asportato pochi spiccioli dalla cassa della farmacia, per una cifra stimata di poco meno di cento euro. L’assalto si è registrato intorno alle 5.45, come risulta dal sistema di allarme della farmacia, scattato una volta che la porta col vetro è stata scardinata dall’urto provocato dal mezzo usato dai ladri, sicuramente di grossa cilindrata: un Suv, viene ipotizzato dalle prime verifiche della Polizia.

(...)

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DI SIENA IN EDICOLA SABATO 25 FEBBRAIO 2023

Colpi nelle ville, recuperata refurtiva da 20 mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.