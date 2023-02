Siena, cambio al vertice della prefettura

25 febbraio 2023 a

a

a

Cambio al vertice alla prefettura di Siena. Maria Forte saluta la città del Palio dopo due anni e mezzo e si avvicenda con la collega Matilde Pirrera. La dottoressa Forte, già nella prima settimana di marzo, si trasferirà a Roma per ricoprire un ruolo prestigioso e impegnativo al Ministero dell'Interno, quello di vice capo Dipartimento, direttore centrale per le politiche migratorie - Autorità fondo asilo migrazione e integrazione presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Così è stato deciso dal ministero stesso, che ha reso noti i movimenti e gli spostamenti di Prefetti e funzionari.

Servizio completo sul Corriere di Siena di sabato 25 febbraio

Terremoto: rientrano a casa le famiglie evacuate. De Mossi: "Vicenda chiusa presto e bene"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.