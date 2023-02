Siena, principio di incendio a scuola: studenti evacuati

24 febbraio 2023 a

Momenti di paura, questa mattina (24 febbraio 2023), all'istituto Caselli di Siena, in via Roma per un principio d'incendio. Quando è scattato l'allarme, gli studenti sono stati fatti uscire immediatamente e hanno atteso all'esterno l'intervento dei vigili del fuoco, prontamente arrivati nell'edificio evacuato. Importante il supporto fornito alla loro azione da parte della polizia municipale. L'emergenza appare rientrata, infatti i ragazzi stanno già tornando nelle aule.

