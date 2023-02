Propaganda Live, stasera in tv venerdì 24 febbraio

24 febbraio 2023 a

a

a

Anche stasera in tv, venerdì 24 febbraio, su La7 la prima serata è dedicata a Propaganda Live, il talk di attualità e al tempo stesso satirico, condotto da Diego Bianchi detto Zoro. Come al solito al suo fianco il vignettista Marco D'Ambrosio, Makkox, che della trasmissione è anche ideatore. Non mancheranno gli ospiti fissi, tra gli altri Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Performance musicali a cura della band composta da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. Tra i temi della serata sicuramente l'invasione della Russia in Ucraina, considerato che è trascorso un anno dall'inizio della guerra. Gli ospiti di questa sera non sono stati ancora ufficializzati.

Nuovo amore per Monica Bellucci: è il regista Tim Burton

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.