Siena, opera giovanile di Beccafumi per impreziosire la Pinacoteca Nazionale

Il patrimonio della Pinacoteca nazionale di Siena si arricchisce di una nuova perla. Da tempo era noto che il museo aveva operato un'acquisizione di spessore, ma il contrattempo legato alle scosse di terremoto aveva allungato i tempi per svelare di cosa si trattasse. Il mistero è stato risolto oggi, 23 febbraio 2023: un’opera giovanile di Domenico Beccafumi raffigurante la Madonna con Bambino e San Giovannino, un olio su tavola che verrà esposto nella sala 27, la prima dedicata al pittore senese. Sarà visibile al pubblico dal 25 febbraio e sarà possibile accedere, per solo per quella giornata, al costo di 2 euro.

Il ministro della cultura Sangiuliano dopo la visita in Pinacoteca: "Ragioniamo su un progetto di valorizzazione"

L’opera di Beccafumi fu comprata nel 1974 da Giorgio Giusti. I suoi sei eredi ne hanno poi proposto l’acquisto allo Stato che ha accettato. La Pinacoteca, museo autonomo dal 2022, ricerca tutte le opere di alto livello che accrescano le sue collezioni, e l’acquisto è stato fortemente voluto dal direttore Axel Hémery, che commenta con orgoglio: “Sono felice di poter presentare la nostra prima acquisizione come istituto autonomo, in misura particolare perché si tratta di uno degli artisti più identitari, Domenico Beccafumi, di cui il nostro museo è l'unico a poter presentare una visione complessiva. Una delle nostre missioni principali è accrescere la più grande collezione d'arte senese al mondo”.

