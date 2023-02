Siena, Pubblica assistenza di Poggibonsi ha un nuovo mezzo con l'aiuto di 66 aziende

23 febbraio 2023 a

La Pubblica assistenza di Poggibonsi ha un nuovo mezzo per i servizi sociali e sanitari in comodato d’uso gratuito per quattro anni: un Fiat Doblò attrezzato secondo le più recenti tecnologie. Integrerà le attività che l’associazione svolge e viaggerà per le strade della Valdelsa. E’ questo l’importante risultato raggiunto con l’aiuto di 66 attività commerciali, artigianali e industriali del territorio grazie all’adesione al progetto Muoversi & Non solo.

“Grazie a questa preziosa iniziativa – commenta Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi – possiamo incrementare i servizi socio-sanitari a favore delle persone più vulnerabili del nostro territorio, come anziani, portatori di disabilità e persone che necessitano di terapie salvavita. La lungimiranza paga sempre, così come la costruzione di legami di forte collaborazione con il territorio. Oggi abbiamo un veicolo efficace e non solo. Abbiamo anche la copertura di tutte le spese di gestione e di manutenzione che si renderanno necessarie, sia quelle di natura ordinaria che straordinaria, assicurazione, rc auto, kasko, cambio gomme e via dicendo. La strada delle sponsorizzazioni etiche è un modo concreto per essere vicini ai bisogni sempre maggiori delle persone più fragili ed essere parte del territorio”.

