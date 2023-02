Siena, via i pini da viale Bracci

23 febbraio 2023 a

a

a

Siena, via ai lavori in viale Bracci per la messa in sicurezza delle piante. E' prevista la sostituzione di quelle di pino con altre meno problematiche come comunica il Comune. Da sabato 25 febbraio, infatti, scattano i divieti di sosta (predisposti con specifica ordinanza della polizia municipale) in vista della riqualificazione dei marciapiedi e del verde pubblico. Il cantiere da 450mila euro prevede la sostituzione di 33 piante di pino poste su viale Bracci e su via Verdi.

L'assessore Buzzichelli: "Il Comune non intende abbattere l'albero di via dei Pittori"

Verranno impiantati platani (già presenti sul versante destro a salire verso il policlinico Santa Maria alle Scotte), piante oltretutto capaci di ridurre l'inquinamento, come indicano le linee guida della Regione Toscana (“Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l’assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono” approvate con delibera di giunta regionale).

L'assessore Corsi: "Progetti per via Massetana pronti, acceleriamo l'iter per i lavori"

Gli interventi stradali consistono invece nel rifacimento del marciapiede a sinistra a salire e la riasfaltatura della striscia di strada danneggiata dalle radici degli alberi.

Allarme di Coldiretti: "Meteo impazzito, a rischio cereali e piante da frutto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.