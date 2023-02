Le monache di Pienza: "I decreti recano grossolane anomalie e vistose problematicità giuridiche"

23 febbraio 2023 a

Le monache di Pienza restano barricate dentro all’edificio religioso. Mercoledì alcuni curiosi sono transitati di fronte all’ex seminario vescovile e hanno riferito di non aver sentito neppure gli abituali canti intonati quotidianamente dalle religiose. Che nel pomeriggio hanno ricevuto la visita anche di una troupe della Rai, che si è posizionata davanti all’ingresso dell’edificio religioso, segno della portata nazionale che ha acquisito la vicenda.

Le tredici suore di clausura restano barricate dentro al convento. Hanno posizionato un lucchetto al cancello dell’edificio e hanno staccato tutti i numeri di telefono. Ieri sono rimaste dentro al convento e nel pomeriggio hanno trascorso un po’ di tempo in giardino. Non ne vogliono sapere della polemica che continua a imperversare, e non ne vogliono sapere nemmeno della sostituzione della madre superiora, suor Diletta, decisa dalla Santa Sede.

Si sono limitate a esprimere la loro posizione scrivendo in una nota che “I decreti recano grossolane anomalie e vistose problematicità giuridiche che sono state già rilevate” e parlano di “notizie false e distorte”. “Spiace molto constatare – la loro dichiarazione – che la Diocesi non ha avuto alcuna considerazione per la doverosa discrezione con la quale certe situazioni andrebbero gestite in ambito intra-ecclesiale”. La sostanza, tuttavia, è che le suore di clausura non hanno ancora accettato le disposizioni arrivate dal Vaticano. E dalla Curia filtra una certa insofferenza e un certo fastidio in quanto le religiose “hanno voto di obbedienza” al quale devono attenersi.

