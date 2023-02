Siena, elezioni, Italia Viva: "Azione rompe il Terzo Polo"

23 febbraio 2023 a

"Azione a Siena si assume la responsabilità di spaccare il Terzo Polo riformista e liberal democratico al quale congiuntamente stavamo lavorando da mesi".

A dirlo Massimo Cava (nella foto), coordinatore di Italia Viva a Siena, in merito alle dichiarazioni di Azione.

"Personalismi, ambizioni di nicchia, mancanza di valori e di correttezza, sono alla base di una decisione scellerata di cui Azione si assume la responsabilità di livello regionale e nazionale. Tradisce l'impegno congiunto assunto nella Federazione. Siena non merita questo. La totale assenza di classe dirigente locale denota - afferma Cava - l'incapacità di assumersi la responsabilità di amministrare la città che tutti noi amiamo. Italia Viva Siena prosegue il suo percorso autonomo insieme a esperienze civiche consolidate, portando avanti il confronto con candidati già in campo in città".

"Nella prossima settimana - conclude Cava - convocheremo l'assemblea dei nostri iscritti chiamati a scegliere il Sindaco cui affidare il nostro sostegno, definendo un campo preciso di impegno politico che sicuramente non subirà influenze esterne o condizionamenti alcuno".

