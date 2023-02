Siena, elezioni, Azione annuncia: "Nostra lista e candidato sindaco"

23 febbraio 2023 a

"Azione Siena, in una partecipata riunione alla presenza degli organi comunali e provinciali, nonché del segretario regionale Marco Remaschi, ha deciso all’unanimità e con vivo entusiasmo di presentare una lista e candidatura a Sindaco autonoma del “Terzo Polo” per le elezioni del Comune di Siena".

Così la nota diffusa nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio a firma di Giorgio Masina (nella foto), segretario comunale Azione Siena.

"La decisione è maturata anche dopo l’esito dei confronti e percorsi intrapresi con gli altri quattro candidati Sindaco, nessuno dei quali per diverse ragioni politiche e programmatiche ha riscosso la piena fiducia dei dirigenti ed iscritti di Azione Siena. Siena ha infatti bisogno di una vera discontinuità e di un cambio di passo".

"Per noi è importante in questa delicata fase politica nazionale e cittadina costruire una vera alternativa che solo il Terzo Polo in maniera autonoma è in grado di rappresentare, come abbiamo sempre coerentemente scritto nei nostri comunicati stampa. Ci proponiamo come la vera alternativa liberale, riformista e popolare aperta a tutte le forze che si riconoscano nei valori della Costituzione e della Repubblica italiana. La proposta di Azione Siena si rivolge dunque in primo luogo ai nostri compagni di strada di Italia Viva, con l’auspicio che sia possibile proseguire il percorso del Terzo Polo di Siena già avviato, ma anche con la ferma determinazione di andare avanti pure qualora tale convergenza non dovesse confermarsi nei prossimi giorni. Inoltre la lista del Terzo Polo sarà aperta ad eventuali alleanze con altre forze civiche e liberal-riformiste che non si riconoscano negli schieramenti in campo".

All’inizio della prossima settimana verrà convocata una conferenza stampa per la presentazione del candidato Sindaco e della lista.

