Siena, nuovi interventi per abbattere le barriere architettoniche

Una Siena più accessibile per tutti e con minori barriere architettoniche. E’ questo il messaggio che arriva dall’incontro, avvenuto alcuni giorni fa, fra l’assessore all’urbanistica del Comune di Siena Michele Capitani e il Garante delle persone con disabilità Monica Barbafiera. Un incontro avvenuto in adempimento alle direttive comunitarie e regionali relative al Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (Peba).

Spiega Capitani che è stato disposto di dar seguito ad interventi diffusi sul nostro territorio al fine di migliorare l'accesso ad edifici ed uffici di proprietà comunale in attuazione al piano Peba già approvato e che ha portato all'elaborazione di circa cinquecento schede di rilevazione sullo stato di accessibilità dei singoli spazi di proprietà comunale. Daremo dunque seguito a tutta una serie di lavori, sulla base di criteri già individuati dalla giunta, che prevedono la necessità di intervenire in maniera diffusa sul territorio comunale, andando ad abbattere barriere presenti sotto il profilo sensoriale, motorio e visivo in più edifici con una soglia di spesa massima di trentamila euro ad intervento”.

“Un incontro molto positivo – aggiunge Barbafiera – in cui abbiamo valutato insieme la prosecuzione degli interventi che renderanno Siena più accessibile e vivibile, pur con tutte le questioni legate a una città d’arte. Molto è stato fatto fin qui, ancora molto c’è da fare e il nostro impegno quotidiano, con la collaborazione degli enti, delle istituzioni e delle associazioni del territorio per raggiungere traguardi e obiettivi importanti”.

