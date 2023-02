Siena, Strade Bianche: modifiche alla viabilità in Vico Alto

22 febbraio 2023 a

Il Comune di Siena, tramite specifica ordinanza della Polizia Municipale, ha stabilito alcune modifiche alla viabilità di Vico Alto, in vista dell’evento ciclistico “Strade Bianche”. Dalle ore 10 di giovedì 23 febbraio verrà modificato il senso di marcia del tratto di strada di Vico Alto compreso tra la via delle Regioni e la via Emilia. L'attuale senso unico di marcia a salire verrà cambiato in un senso unico di marcia a scendere. L'accesso al tratto in questione della strada di Vico Alto avverrà pertanto solamente dalla rotatoria tra la via Bandinelli, via Moro e strada di Vico Alto appunto e l'uscita avverrà dal lato sud verso via delle Regioni. Nell'occasione sarà rimossa tutta la segnaletica stradale di deviazione posta all'imbocco di via Emilia.

Tale modifica è propedeutica al transito su tale tratto stradale delle gare ciclistiche “Strade Bianche” “Strade Bianche Elite Women” e “Gran fondo Strade Bianche” che, dalle ore 9 di sabato 4 marzo fino alle ore 18 circa di domenica 5 marzo comporterà però la chiusura totale di tale tratto di strada. Si evidenzia inoltre che in tutta la prossima settimana (dal 27 febbraio al 5 marzo) saranno possibili numerosi transiti di ciclisti (singoli e/o in gruppo) nel tratto in questione della strada di Vico Alto; transiti di ciclisti che, con il senso unico discendente, avverranno comunque nello stesso senso di marcia dei veicoli.

Queste modifiche sono funzionali anche per migliorare la viabilità da e per il policlinico Santa Maria alle Scotte nei soli giorni della corsa. Dopo l’evento sarà fatta una valutazione per decidere se mantenere o meno tali modifiche.

