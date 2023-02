Siena, star di Bollywood e blogger indiani fanno tappa a Montepulciano e Chianciano Terme

22 febbraio 2023 a

a

a

Deepti Bhatnagar, attrice e modella indiana, ora celebre produttrice, ha scelto la Toscana e la Valdichiana Senese come nuova tappa del suo travel show “Travel With Deepti Bhatnagar”. Star di Bollywood e blogger indiani hanno trascorso la giornata di domenica 19 febbraio fra Montepulciano e Chianciano Terme, alla scoperta dei borghi e dell’enogastronomia locale.

La producer Deepti Bhatnagar ha visitato la Valdichiana Senese insieme a Pooja Batra, attrice e modella, Chetna Pande, protagonista di diverse serie e produzioni indiane, Nishank Swami e Neha Swami, nota blogger, un gruppo di personalità dello spettacolo indiano che contano milioni di follower sulle principali piattaforme social. La Toscana sarà la prima meta di un nuovo format del travel show “Travel with Deepti Bhatnagar”, in cui la producer racconterà varie destinazioni viaggiando in compagnia di altre celebrità indiane.

A Montepulciano, il gruppo ha fatto tappa presso due cantine del territorio poliziano per degustare Vino Rosso e Vino Nobile di Montepulciano. Sono stati accolti per una vista in una cantina monumentale del centro storico della cittadina, per poi spostarsi in una nota azienda vitivinicola immersa nella campagna toscana, per una degustazione di Vino Nobile di Montepulciano e di Olio extra vergine di Oliva, che hanno particolarmente apprezzato. La giornata è proseguita a Chianciano Terme, località che la producer aveva già avuto modo di conoscere in un precedente viaggio in Toscana, durante il quale aveva visitato gli stabilimenti termali della cittadina. Il gruppo ha potuto godere del vasto panorama dalla Torre dell’Orologio, aperta in via straordinaria per le riprese del travel show.

La giornata è stata organizzata sulla base di una richiesta a Toscana Promozione Turistica, come sempre particolarmente attiva nei progetti di promozione del territorio, e realizzata da Valdichiana Living, DMC dell’ambito turistico Valdichiana Senese, ViviChianciano e ProLoco di Chianciano Terme, che ha reso possibile la visita della Torre dell’Orologio.

Il gruppo è rimasto particolarmente affascinato dai borghi della Valdichiana Senese, avvolti nella curiosa atmosfera delle celebrazioni carnevalesche, e dalla calorosa accoglienza ricevuta. Non sono mancati momenti di scambio e dialogo e richieste di informazioni per approfondire la conoscenza del territorio in occasione di viaggi futuri. Un’occasione da non perdere per presentare la destinazione Valdichiana Senese al mercato indiano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.