Siena, stupro di gruppo, il processo con rito ordinario slitta al 28 marzo

Si aprirà il prossimo 28 marzo il processo con rito ordinario legato al "caso Portanova", che vede al centro la presunta violenza sessuale di gruppo subita nel maggio 2021 nella città del Palio da una giovane studentessa dell'Università di Siena, per cui sono finiti a giudizio il calciatore attualmente al Genoa, lo zio, l'amico Alessandro Cappiello e un parente al tempo dei fatti minorenne, dello stesso Portanova.

Concluso a inizio dicembre 2022 l'iter in primo grado per l'atleta professionista e per Langella – condannati entrambi dal gup Ilaria Cornetti con rito abbreviato a sei anni di pena per violenza e lesioni dolose – a fine marzo inizierà l'istruttoria dibattimentale per Cappiello, il quale al termine dell'udienza preliminare scelse di andare avanti senza optare per riti alternativi. Il processo doveva prendere piede già oggi, martedì 21 febbraio, davanti al collegio presieduto dal giudice Roberto Carrelli Palombi, ma è sopraggiunto un rinvio che ha fatto differire tutto al 28 marzo.

Servizio completo sul Corriere di Siena di martedì 21 febbraio 2023.

