Siena, arrestato un uomo per traffico di stupefacenti e agevolazione mafiosa

Un 60enne originario di Napoli è stato arrestato a Monteroni d'Arbia e dovrà scontare una condanna definitiva a 26 anni e 8 mesi. L’uomo, conosciuto dai carabinieri locali per precedenti di polizia, si era trasferito in Valdarbia da lungo tempo, proveniente dalla Campania, dove era indiziato di reati contro il patrimonio e contro la persona, nonché per traffico di sostanze stupefacenti.

I militari, nella serata di ieri (19 febbraio 2023), durante un servizio di controllo lo hanno fermato, avendo ricevuto comunicazione che era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere. Il reato contestato è associazione per delinquere finalizzata al traffico illegale di stupefacenti, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Dopo le operazioni di rito, il 60enne è stato tradotto presso il carcere di Siena a disposizione dell’autorità giudiziaria.



