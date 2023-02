Siena, sicurezza idrica: l'attacco di Fiorenzani: "La città non è approvvigionata bene"

20 febbraio 2023 a

a

a

“Siena non ha sicurezza idrica, né è approvvigionata bene”. Pier Paolo Fiorenzani torna all’attacco dell’Acquedotto del Fiora. Le contestazioni dell’ex assessore comunale, che nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 febbraio, terrà un incontro in merito, hanno durata più che decennale. La critica riguarda il serbatoio Siena-Montarioso, che per Fiorenzani “è stato e deve rimanere lo snodo nevralgico dell’Anello Senese per garantire equa sicurezza, necessaria miscelazione e qualità idrica alla città e a 24 comuni senesi”.

L’affondo parte da una nota che secondo l’ex assessore, è giunta alla consigliera comunale Giulia Periccioli, dove si dà conto della situazione idrica della città, sottolineandone il quadro positivo. Fiorenzani, in disaccordo, confuta punto su punto. In merito al sopracitato serbatoio, nel documento si afferma che “la città di Siena è attualmente sicura dal punto di vista idrico, sia per qualità che per quantità dell’acqua, potendo contare già su una coppia di fonti di approvvigionamento: sorgente del Vivo e campo pozzi Luco. L’ipotesi di Montedoglio rappresenta quindi un’opportunità facoltativa per rafforzarlo ulteriormente”. Per Fiorenzani non è così.

Servizio completo sul Corriere di Siena di lunedì 20 febbraio 2023.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.