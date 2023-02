Siena, incidente stradale con 8 feriti. Chiusa la strada

19 febbraio 2023 a

a

a

A partire dalle ore 20.45 i vigili del fuoco del comando di Siena stanno intervenendo per un incidente stradale avvenuto sulla Siena-Grosseto - la SS 223 di Paganico al km 50+800 - che ha coinvolto 4 autovetture e un furgone. Ci sono 8 feriti che sono stati presi in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

IN AGGIORNAMENTO...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.