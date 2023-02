Siena, elezioni comunali, “Emanuele Montomoli Sindaco”: ecco i primi nomi della lista civica

19 febbraio 2023 a

Elezioni comunali 2023 a Siena, al Teatro del Costone si è tenuta la presentazione del candidato sindaco civico, sostenuto dai partiti di centrodestra.

In tantissimi hanno riempito la sala del teatro per assistere al primo evento ufficiale della campagna elettorale di Emanuele Montomoli. Erano presenti giornalisti, cittadini e tutti i rappresentanti dei partiti che sostengono la candidatura del Professore Universitario.

“Dobbiamo fare un salto nel futuro senza tralasciare i problemi di tutti i giorni. Decoro urbano, gestione dei rifiuti, incremento della sicurezza, maggiore collaborazione con le società vicine al comune e dialogo con i cittadini sono i primi elementi dai quali dobbiamo partire. Inoltre – continua Emanuele Montomoli -, per lo sviluppo della città, ho in mente tre asset strategici: il biotecnopolo, turismo e cultura e il miglioramento delle infrastrutture. Questi dovranno portare Siena a una crescita economica e sociale nei prossimi dieci anni ”.

Durante la mattinata, a sottolineare il massimo sostegno per Emanuele Montomoli, sono intervenuti anche Chiara Tenerini per Forza Italia, Tiziana Nisini per la Lega e Alberto Lucioli per Udc e Francesco Michelotti per Fratelli d’Italia.

Infine sono stati presentati alcuni dei candidati nella lista civica “Emanuele Montomoli Sindaco”: Valentina Cappelli, Luigi Fumi Cambi Gado, Stefano Gasperini, Gianluca Marzucchi, Valentina Micheli, Andrea Stella, Daniele Fineschi, Marco Bruttini, Veronica Cannucci, Sebastiano Deledda e Sara Pugliese.

