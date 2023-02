Siena, strage di gatti in una colonia sull'Amiata

18 febbraio 2023 a

Spettacolo agghiacciante per i volontari che si occupano della colonia felina di via Mentana ad Abbadia San Salvatore, che si sono trovati di fronte a una vera e propria strage di gatti, proprio quelli che loro stessi custodivano, alimentavano e ora, con il rigido inverno, ospitavano in rifugi di fortuna, realizzati nei fondi e nella corte di un palazzo. Almeno venti le vittime di un probabile avvelenamento, mentre si sono salvati soltanto in cinque. Uno dei corpi è stato mandato, per conto della locale Enpa, all’istituto zooprofilattico con richiesta di autopsia, per accertamenti sulle cause di morte. Se venisse confermata l'ipotesi di avvelenamento volontario, scatterebbe immediatamente la denuncia contro ignoti.

“Una strage annunciata - spiegano i volontari. - Più volte abbiamo fatto richiesta in Comune che la colonia felina venisse censita, perché senza questa procedura non possiamo farli sterilizzare”. La Usl, infatti, si occupa della sterilizzazione dei randagi, gratuitamente, a patto che facciano parte di una colonia felina censita. L'amministrazione, però, obietta che non si può fare perché la colonia stessa non si trova in una proprietà pubblica, bensì privata. E così, nonostante le numerose richieste dei residenti, i mici nel tempo sono cresciuti di numero a dismisura, anche se erano inoffensivi e la loro presenza ben tollerata dalla maggior parte della gente del quartiere.

