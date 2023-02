Siena, cade in casa: 80enne salvata dal suo cane

18 febbraio 2023 a

Ha accusato un malore in casa ed è stata salvata dal suo cane, che ha attirato l'attenzione di un passante e ha fatto scattare l'allarme. Così una 80enne senese è stata soccorsa dalla Polizia di Stato, alla cui Sala operativa è giunta la segnalazione, da parte di un uomo che aveva notato, in viale Cavour, un appartamento col portone d’ingresso aperto e all’interno appunto il cane che abbaiava di continuo, come se volesse farsi notare. Gli agenti sono entrati nell’abitazione e hanno trovato la signora, in forte stato confusionale, riversa sul pavimento del bagno, nell’impossibilità di rialzarsi da sola. Ha riferito di essere caduta accidentalmente molte ore prima, senza riuscire più a sollevarsi e a chiamare i soccorsi.

E' stata fatta giungere sul posto l’automedica e i sanitari, dopo aver appurato che l'anziana non aveva subito danni gravi per la caduta, l'hanno sottoposta a cure. Poco dopo sono arrivati anche i familiari, contattati dai poliziotti.

